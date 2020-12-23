Ahlat'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi
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Ahlat'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi

23.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:48
Ahlat'ta etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Dünden bu yana aralıklara devam eden kar nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Ahlat Belediyesi karla mücadele ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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