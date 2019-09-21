Ahlat'ta elma yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

21.09.2019 17:16

Bitlis'in Ahlat ilçesinde elma üretimi yaygınlaşıyor.

Meyve bahçelerini ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, ilçede 3 bin dekar alanda meyve yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Bu yıl bahçelerden 160 ton rekolte beklediklerini belirten Keskin, "Yetiştirilen elma ve armutlar, çevre il ve ilçelerdeki komisyonculara pazarlanıyor. Sezonun üreticimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ise tarımda olduğu gibi meyvecilikte de önder konumuna gelmek istediklerini dile getirdi.



Demirden, ilçede elma yetiştiriciliğinin giderek yaygınlaştığını kaydetti.

Çiftçi Saki Gültepe de bu yıl dekar başına 4 ton elma verimi beklediklerini belirterek, meyvelerin kaliteli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA