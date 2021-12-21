Ahlat'ta eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 22 Aralık'ta eğitim öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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