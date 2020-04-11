Ahlat'ta dolu yağışı etkili oldu
Dolu yağışından görüntü Yağışta vatandaşların yürümesi Dolunun yerdeki görüntüsü BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
11.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:12
Dolu yağışından görüntü
Yağışta vatandaşların yürümesi
Dolunun yerdeki görüntüsü
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede günün ilk saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.
Kısa bir süre devam eden doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA