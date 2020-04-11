Ahlat'ta dolu yağışı etkili oldu Dolu yağışından görüntü Yağışta vatandaşların yürümesi Dolunun yerdeki görüntüsü BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu yağışından görüntü

Yağışta vatandaşların yürümesi

Dolunun yerdeki görüntüsü

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede günün ilk saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.

Kısa bir süre devam eden doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA