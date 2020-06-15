Ahlat'ta doğalgaz çalışmaları başladı Ahlat'ta doğalgaz çalışmaları başladı Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

Ahlat'ta doğalgaz çalışmaları başladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

Ahlat Belediyesi ile yüklenici firma tarafından yapılan protokolün ardından ilçede doğalgaz çalışmaları start aldı. İlçede yürütülen doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, çalışmaların gayet sağlıklı ilerlediğini söyledi. Alanda yaptığı incelemelerden sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Doğalgaz ilçemizin uzun süredir merakla beklediği bir yatırım. Bu yatırımla çevre kirliliğini de tamamen ortadan kaldırma şansısını yakalayacağız. Bu işin ekonomik boyutu da çok önemlidir. Belediye için ciddi bir külfet, ciddi anlamda sıkıntılara vesile olacak. Ama bu zahmetlerin hepsini göğüsleyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun insanımızın konforu için elimizden geleni yapacağız. Bu kış mevsiminde doğalgazı vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Ancak imar alanımızın tamamına 3 yıl gibi bir süreyle doğalgazı ulaştırmış olacağız. Belki buna mücavir alanımızı da dahil edersek 5 yılda tüm ihtiyacımızı karşılayacak çalışmayı tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

"Artık büyüyen ve gelişen bir Ahlat var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin ilgisiyle Ahlat'ta güzel çalışmalara imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini belirten Başkan Çoban, "Artık büyüyen ve gelişen bir Ahlat var. Birçok yere nasip olmayan bu zenginlik, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ilçemize nasip oldu. Yaklaşık 7 yıl önce müracaatımızı gerçekleştirmiştik. Bugün artık çalışmalar hayat buldu. Halkımız adına çok mutluyuz. Bu işte emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e, AK Parti Bitlis milletvekillerimiz Vahit Kiler ile Cemal Taşar'a, EPDK'da bulunan hemşehrimiz Hamdi Bildirici'ye teşekkür ediyorum. Belediyemizin uzun süredir müthiş bir gayret içerisinde kovaladığı bir çalışmaydı. Yüklenici firmada çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bizlerde sürekli takipteyiz. Bundan sonra sadece evlerimizde değil, sanayi ve ticari alanlarımızın da ciddi anlamda faydalanacağı bir zenginliğe kavuşuyoruz. Ahlat'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA