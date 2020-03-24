Ahlat'ta dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor Bitlis'in Ahlat Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ahlat Belediyesi tarafından 10 gün önce başlayan dezenfekte çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Dezenfekte ekipleri, kamusal ve toplumsal alanların yanı sıra iş yerleri, minibüsler, taksiler, duraklar, bankamatikler, camiler, lavabolar, alışveriş merkezleri gibi birçok noktada çalışma gerçekleştiriyor. Dezenfekte ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyleyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, "Dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sabırlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışan ekibimizi ve zabıta teşkilatımızı kutluyorum. İlçe genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bulunacakları camiler, medreseler, mabed ve türbeler, Kur'an kursları, taziye evleri, bankalar, alışveriş merkezleri, askerlik şubesi, jandarma teşkilatı, mezbahane, toplu taşıma araçları, park ve bahçeler, taksiler, ortak sosyal ihtiyaç alanları, kamu hizmet araçları ve belediye ve diğer hizmet binalarında tamamlamış, eksik kalan alanlarda da çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA