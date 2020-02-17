Ahlat'ta "Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü" konferansı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde velilere yönelik "Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü" konulu konferans düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde velilere yönelik "Çocuğun Okul Başarısında Ailenin Rolü" konulu konferans düzenlendi.
Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) işbirliğiyle düzenlenen konferansa veliler yoğun ilgi gösterdi.
Konferansa katılan İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Kerim Karabacak ile Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cevat Eker, anne ve babalara çocuklarının başarısında üstlenmeleri gereken sorumluluklar hakkında bilgi verdi.
Konferans sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Karabacak ve Eker'e plaket takdim etti.