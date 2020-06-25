Ahlat'ta bir apartman karantinaya alındı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ahlat ilçesi Selçuklu Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki bir binanın, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince geçici süreyle karantinaya alınmasına, binada ikamet eden vatandaşların dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA