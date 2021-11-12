Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

BİTLİS (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan sürücülere yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Ahlat İlçe Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, ilçenin Selçuklu Çarşısındaki kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisindeki yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak tavsiyelerde bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı. Trafik polisleri araç sürücülerine ve yolculara çikolata ikram etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatmış olduğumuz 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında bugün yolcularımıza, sürücülerimize emniyet kemerinin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Tüm yolcularımızdan, tüm sürücülerimizden emniyet kemerine sıkı sıkıya tutunmalarını diliyoruz ve temenni ediyoruz. Emniyet kemeri özellikle ağır yaralanmalı trafik kazalarını yüzde 60-70'e varan onlarda düşürüyor. Dolayısıyla kendimiz için, sevdiklerimiz için emniyet kemerine daha fazla tutunmamız gerektiğine düşünüyorum. Bütün yolcularımıza ve sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

Ahlat'ta 'Bi Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri ayaklarından kaldırarak kurtardı

 Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

Polisler camı kırıp genç kadını son anda ipten aldı

 Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

Karısını boğarak öldüren kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title