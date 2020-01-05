Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor

05.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:00

Son günlerde kar yağışının etkili olduğu Bitlis'tin Ahlat ilçesinde beyaza bürünen tarihi yapılar ve doğal güzellikler, görsel şölen sunuyor.

Kışın çetin geçtiği Bitlis'te, kar yağışı hayatı zorlaştırsa da ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sunuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen Ahlat ilçesinde beyaz gelinliklerini giyen kümbetler, seyrine doyum olmayan görüntülere sahne oldu. Kümbetlere gelen ziyaretçiler de karşılaştıkları eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirdi.

İlçedeki tarihi Bayındır Köprüsü ve Çağlayan Şelalesi'nde de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Kaynak: AA