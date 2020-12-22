Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı
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Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

22.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:07
Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kapsamında toplantı yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kapsamında toplantı yapıldı.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıda bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Daha sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan Kaymakam Dağ, "İlçemizde emniyet ve jandarma ekiplerimiz saha çalışmalarını sürdürüyor. Bizlerde hep beraber aynı şekilde çalışmamız lazım. Dolayısıyla her birimiz fiili olarak sahada olmak zorundayız. Ancak o zaman olumlu sonuçlar alabiliriz. Tüm çocuklarımızı, öğrencilerimizi takip etmek zorundayız. Hepsi evladımız. Bana göre bu tür eğilimdeki gençlere daha çok ilgi ve devletin şefkat elini göstermemiz gerekir. İnşallah hep birlikte bağımlıkla mücadele de etkin rol oynayacağız" dedi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı
Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:10:18. #1.14#
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