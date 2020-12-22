Ahlat'ta bağımlılıkla mücadele toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıda, bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma ekiplerinin ilçede çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin topyekun bir mücadele gerektirdiğini belirten Dağ, "Her birimiz fiili olarak sahada olmak, çocuklarımızı ve öğrencilerimizi takip etmek zorundayız. Bağımlılığa eğimli gençlere daha çok ilgi göstermeli, devletin şefkat elini uzatmalıyız. Bağımlıkla mücadelede hep birlikte etkin rol oynayacağız." dedi.

Toplantıya, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman