Ahlat'ta 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu' toplantısı

22.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:10

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.



Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede bağımlılıkla etkin mücadele kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarca bugüne kadar yürütülen çalışmalarla alınan sonuçlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplumsal bir sorun haline gelen her türlü bağımlılığın önlenmesi ve mücadele edilmesi noktasında alınması gereken tedbirlerle toplumun çeşitli kesimleri tarafından koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüşler değerlendirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Erat, Ahlat'ta uyuşturucunun engellenmesine, uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları ivedilikle yerine getireceklerini belirterek, sıfır tolerans ilkesiyle bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.



Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Ahlat İlçe Jandarma Asayiş Komando Komutanı Yüzbaşı Nihat Akşen, Ahlat İlçe Emniyet Müdür Vekili Ercan Ergül ile bazı kurum amirleri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA