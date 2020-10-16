Ahlat'ta Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Ahlat Temsilciliği ve Eğitim Bir-Sen Ahlat Temsilciliği, Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan çatışmadan dolayı Azerbaycan'a konvoylu destek verdi.

İlçenin Yukarı Çarşı meydanından başlayan araç konvoyu, Aşağı Çarşı Ulu Camisi önünde son buldu.

Burada basın açıklamasını okuyan İHH Ahlat Temsilcisi Emrullah Erkan, Ahlat'taki vatandaşların Azerbaycan için düzenledikleri destek konvoyuna yoğun katılım sağladıklarını söyledi.

"Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladı" diyen Erkan, şöyle konuştu:

"Ermenistan, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Bizler her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Yıllardır Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman