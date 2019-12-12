Ahlat'ta "Aşıklar Gecesi" etkinliği
Haberler » Güncel » Ahlat'ta "Aşıklar Gecesi" etkinliği - Haber

Ahlat'ta "Aşıklar Gecesi" etkinliği

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Aşıklar Gecesi" etkinliği düzenlendi.

12.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:54
Ahlat'ta

'in ilçesinde "Aşıklar Gecesi" etkinliği düzenlendi.

tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda halk ozanları Nuri Çırağı, Cemal Divani, Sıtkı Eminoğlu, Fuat Çerkezoğlu ve Selahattin Kazanoğlu, Anadolu Türkülerini seslendirdi.

Program sonunda Kaymakam Erkan İsa Erat, halk ozanlarına Ahlat Bastonu hediye etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, halk ozanlarıyla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler