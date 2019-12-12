Ahlat'ta "Aşıklar Gecesi" etkinliği
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Aşıklar Gecesi" etkinliği düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Aşıklar Gecesi" etkinliği düzenlendi.
Kaymakamlık tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda halk ozanları Nuri Çırağı, Cemal Divani, Sıtkı Eminoğlu, Fuat Çerkezoğlu ve Selahattin Kazanoğlu, Anadolu Türkülerini seslendirdi.
Program sonunda Kaymakam Erkan İsa Erat, halk ozanlarına Ahlat Bastonu hediye etti.
Etkinliğe katılan vatandaşlar, halk ozanlarıyla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.