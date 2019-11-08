Ahlat'ta 70 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor

08.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:30

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl 70 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor.

Pancar alım merkezini ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, ilçede üretilen şeker pancarının yüksek kaliteli ürün olduğunu söyledi.

İlçede 13 bin 500 dekar alanda pancar üretiminin yapıldığını belirten Demirden, şöyle konuştu:

"Burada topladığımız şeker pancarlarını yakınımızdaki Erciş Şeker Fabrikasına gönderiyoruz. Topraklarımız verimli. Şeker kalitesi yüksek. Bu topraklarımızdan kaynaklanıyor. Destek verildikçe daha çok şeker pancarı ekeceğiz. Geçen yıllara göre bu sezon şeker pancarı fiyatlarından iyi bir gelir bekliyoruz."

Kaynak: AA