Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
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Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor

Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan zeybek kursuna ilçede görev yapan öğretmenler büyük ilgi gösteriyor. Öğretmenler yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimden arta kalan zamanlarında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde zeybek öğreniyor. Zeybek kursu öğretmeni Serhat Epsoylu, 60 öğretmenle birlikte hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kursun devam ettiğini söyledi. Epsoylu, "1,5 aylık bir zaman diliminde öğretmenlerimize yönelik bir zeybek kursu düzenlemek istedik. Malum pandemi dönemindeyiz. Bu süreçte Türk halk oyunlarından yörelerimizden zeybeğimizle, halayımızla, kaşığımızla, karşılama oyunlarımızla birlikte ne gibi bir proje yapabiliriz diye düşündük. Zeybek kursu açmak istedik. Buna da büyük talep olduğunu görünce bizi mutlu etti. Öğretmenlerimizin bu pandemi sürecinde bireysel veya toplu olarak bu oyunu icra etmeleri, sosyal mesafemizi koruyarak eğlenmeleri ve güzel işler yapmak bizleri bu mutlu etti. Umarım devamı gelir ve bu projemize devam ederiz" dedi.

Kurs katılan öğretmenlerden Kamil Saçan ise "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan bu zeybek kursumuza 1,5 aydır devam ediyoruz. Malum pandemi süreci yapılabilecek etkinlikler çok sınırlı, bu çerçevede gayet eğlenerek güzel bir şekilde yaklaşık 60 öğretmen arkadaşımızla bu kursu devam ettiriyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor
Ahlat'ta 60 öğretmen aynı anda zeybek öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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