Ahlat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Süleyman Şahin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ahlat Şehitliği'in ziyaret edilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı