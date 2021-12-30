Ahlat'ta 29 okul kütüphaneye kavuştu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında yeni kurulan 29 kütüphaneden ikisinin açılışı gerçekleştirildi.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında yeni kurulan 29 kütüphaneden ikisinin açılışı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Ahlat'ta 29 okula kütüphane kuruldu.
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'in katılımıyla Vakıfbank ve Ergezen ilkokullarında yeni kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.
Açılışın ardından kütüphaneleri gezerek okul müdürlerinden bilgi alan Kaymakam Dağ, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaymakam Dağ ve Başkan Çoban, sohbet ettiği öğrencilere kitap okumaları konusunda nasihatlerde bulundu.
AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri