Ahlat'ta 20 öğretmen sertifika aldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde robotik kodlama eğitimlerine katılan 20 öğretmene sertifika verildi.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosunca hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğimi" projesi tamamlandı.

Proje kapsamında 6 gün süren eğitimlere katılan 20 öğretmene, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yaptığı açıklamada, sertifika almaya hak kazanan öğretmenleri tebrik ederek, bu tür eğitimleri sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA