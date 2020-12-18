Ahlat'ta 19 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Belge dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm okulların "Okulum Temiz" belgesi alması için başvuru yaptıklarını söyledi.

Hak sahibi 19 okulun belgelerini teslim ettiklerini anlatan Özden, okul idarecilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman