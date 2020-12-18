Ahlat'ta 19 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
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Ahlat'ta 19 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi

18.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:16
Ahlat'ta 19 okula

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Belge dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yaptığı konuşmada, ilçedeki tüm okulların "Okulum Temiz" belgesi alması için başvuru yaptıklarını söyledi.

Hak sahibi 19 okulun belgelerini teslim ettiklerini anlatan Özden, okul idarecilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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