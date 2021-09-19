Ahlat'ta '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Ahlat'ta "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Ahlat Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Askerlik Şube Başkanvekili Teğmen Süleyman Şahin yaptı.

Törene, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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