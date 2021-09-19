Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendiCumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muğla ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eylül Nur Yıldırım'ın okuduğu şiirle tören sona erdi.

Marmaris

Marmaris'te 19 Eylül Gaziler Günü, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan Deniz Kıdemli Yüzbaşı Onur Ünal ile Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı.

Törene, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Datça

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muharip Gaziler Derneği temsilcisi Gazi Emekli Deniz Kurmay Albay Candan Erdal ve Hava Savunma Üsteğmen Salih Doğan yaptı. Doğan, şehit ve gazilerin toprağa vatan, insanı ulus yapan değerler olduğunu söyledi.

Törene Kaymakam Mesut Çoban, Belediye Başkan vekili Mutlu Gündoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bodrum

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü'nün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından lise öğrencisi Duru Önder şiir okudu.

Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Garnizon Komutanı Albay Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, bazı resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilciler ile gaziler katıldı.

Fethiye

Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılasından sonra Kaymakam Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Alim Karaca ile ilçe protokolü, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Domagoj Vida Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:51:19. #1.11#