Ahlat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda Ahlat Yunus Ensari İlköğretim Kurumu tarafından düzenlenen programla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından; 'Çanakkale' konulu türküler seslendirilerek şiirler okundu. Video gösterimi, 'Şehit Kınalı Hasan' konulu piyes ve 'Şehitler Ölmez' gösterisinin ardından 18 Mart dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri takdim edildi.

Program sonunda protokol üyeleri, şehit aileleri ve vatandaşlar, Ahlat Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu.

Programa Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA