Ahlat Şoförler Odası Başkanlığına Cemil Gülsar seçildi - Haberler
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Ahlat Şoförler Odası Başkanlığına Cemil Gülsar seçildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ahlat Şoförler Odası Başkanlığına Cemil Gülsar seçildi

Bitlis'in Ahlat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yapılan seçiminde 1 oy farkla kazanan Cemil Gülsar yeni başkan oldu.

Bitlis'in Ahlat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yapılan seçiminde 1 oy farkla kazanan Cemil Gülsar yeni başkan oldu.

Ahlat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Genel Kurulu, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. Mevcut başkan Ayvaz Canevi ile birlikte Cemil Gülsar ve İlhan İlkan'ın yarıştığı seçimin sonucu belli oldu. Toplam 181 oyun kullanıldığı seçimde 6 oy geçersiz sayıldı. Oy verme işleminin bitmesinin ardından yapılan sayım sonucuna göre Cemil Gülsar 70, Ayvaz Canevi 69 ve İlhan İlkan ise 36 oy aldı.

Mevcut oda başkanı Ayvaz Canevi'yi 1 oy farkla geçerek Ahlat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının yeni başkanı seçilen Cemil Gülsar, tebrikleri kabul ederek oy veren vermeyen tüm üyelere teşekkür etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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