Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyaretçilere açıldı
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Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyaretçilere açıldı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğu belirtilen, Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen ve 8 bin anıt mezarın bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı, normalleşeme süreci kapsamında ziyaretçilere açıldı.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı ziyaretçilere açıldı
17.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:45
BİTLİS'in Ahlat ilçesinde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olduğu belirtilen, Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen ve 8 bin anıt mezarın bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı, normalleşeme süreci kapsamında ziyaretçilere açıldı.

Taşlar üzerindeki işlemeleri, 4,5 metreyi bulan boyları ile bölgenin en önemli tarihi eserlerinden olan Selçuklu Meydan Mezarlığı da koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı.  2,5 ay kapalı kalan Türk İslam Mezarlığı, yeniden ziyaretçilere açıldı. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret etmeye başladığı Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda incelemelerde bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Selçuklu Mezarlığı'nın UNESCO'nun Kültür Mirası yedek listesinde bulunduğunu, ancak sürecin hızlandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesi gerektiğini söyledi. Çoban, Türk-İslam Mezarlığı'nın yeniden açılması,  ziyaretçilerin de ilgi göstermesinin mutluluk verici olduğunu belirterek şöyle konuştu:  "Normalleşme süreci ile birlikte tarihi mekanlarımızın açılması ve insanların ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın himayeleri ile kazı çalışmaları yürütülmektedir.  Burası aynı zamanda bilimsel ve arkeolojik bir alandır. Türkiye'deki bütün okullarımızı özellikle Fen Edebiyat Fakültelerini, arkeologları ve tarihçileri buraya bekliyoruz. Her bir taşın çözülmesi, aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir. Burada 8 bin adet belge incelenip ortaya çıkarıldığında bunların evsaflarının fersah fersah üstündedir. Başka yerlerde sadece yazıtlar var. Burada ise 4 bin yıllık siyasi harsımızın bütün motiflerini bulabileceğiniz bir alan var. Böyle bir zenginlik. Halılarımızı, kilimlerimizi, mimarimizdeki motifleri günümüze taşıyan muhteşem bir açık hava müzesi var. Ahlat'taki süreci güzel değerlendirmek gerekir. Tüm Türkiye'yi ve dünyayı Ahlat'a davet ediyoruz."

AHLAT YEDEK LİSTEDEN ASIL LİSTEYE ALINMALI

Çoban, Ahlat'ın UNESCO yedek listesinden asıl listeye alınması gerektiğini de belirterek, "Bunun için çalışmaların hızlandırılması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan istirham ediyoruz. Ahlat'ımızın bu UNESCO Kültür Mirası süreci çok hızlandırılmalı. Hassasiyetle ele alınmalı. Bakanlığımız da, Türkiye'deki en zengin mirasını bu şekilde sunacaktır" dedi. 


- Bitlis

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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