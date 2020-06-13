Ahlat Sazlıkları'nın "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı
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Ahlat Sazlıkları'nın "Kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Sazlıkları'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

13.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:22

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Sazlıkları'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen ilçedeki Madavans Vadisi ve Ahlat Sazlıkları'nın turizme kazandırılması hedefleniyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kararla koruma altına alınan ve içinde onlarca kuş türünün yaşadığı Ahlat Sazlığı'nın, aynı zamanda Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu söyledi.

Ahlat'ın tarih ve doğal bütünlüğü ile bir destinasyon alanına dönüştüğünü ve buna özellikle ilçede herkesin özel hassasiyet gösterdiğini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Çok sayıda kuş türünün hayat bulduğu bu sazlık aynı zamanda Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biridir. Bu karar, halkımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza buradan tüm ilçem adına şükranlarımızı arz ediyorum. İlçemiz aynı zamanda kültür turizmi, tarih ve inanç turizmiyle beraber bir diğer kapsamda doğa güzelliği ile ilgili bir zenginliği de yakalamış durumdadır. Öyle zannediyorum ki hem zooloji alanında çalışan hem botanik anlamda çalışan bilim adamlarını da belli bir süre sonra bu bölgeye taşıyacaktır. Buradaki kararın kapsamı gayet geniştir. Özellikle de arasında Harabeşehir dediğimiz bir mevkiyi de değerlendirirsek müthiş bir destinasyon alanına dönüşüyor. Bu da kültürel mirasımızla birlikte güzel bir şekilde bütünleşecek."

Çoban, bölgede seyir terasları oluşturacaklarını ve buranın bir izleme alanına dönüştürülmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Plan ve projelerinin hazır olduğunu aktaran Çoban, "İlçe halkımıza çok önemli görev düşüyor. Halkımız da bunun şuurunda ve bilincinde. Bu koruma kararıyla halkımızın da hadiseyi el birliğiyle sahipleneceğini görüyorum. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ahlat Sazlıkları'nın 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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