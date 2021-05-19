Ahlat ovaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
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Ahlat ovaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Ahlat ovaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan çiçekler göz alıcı güzellikler sunuyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan çiçekler göz alıcı güzellikler sunuyor.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla farklı bir güzelliğe kavuşan ovalar, doğal güzellikleriyle insanları cezbediyor.

Zengin florası ve yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken Süphan Dağı eteklerinde açan süsen, kardelen, nergis ve düğün çiçekleri de renkli görüntüler oluşturuyor.

Doğasever Zübeyr Ergezen, mevsimin en güzel zamanında Otluyazı köyüne geldiklerini ve yol üstündeki ovada eşsiz manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Ergezen, herkesi bu güzelliği görmeye davet ettiklerini belirterek, "Bu güzelliğin arakasında tabi Süphan Dağı'da var. Buraya gelirken hem Süphan Dağı hem Otluyazı köyünün sarı çiçeklerle açan ovasını hem de Ahlatımızı seyredip öyle gidersiniz." dedi.

Ahlat ovaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
Ahlat ovaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
Ahlat ovaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
Ahlat ovaları baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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