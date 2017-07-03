Ahlat Müftüsü İmamoğlu'dan Beü'ye Ziyaret

Ahlat İlçe Müftüsü Orhan İmamoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.



İmamoğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım'ı makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.



Yardım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuğuna teşekkür etti.



İmamoğlu, ziyaret sonunda Rektör Yardım'a Osmanlı tuğralı tablo hediye etti.