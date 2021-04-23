Ahlat 'Marka Kent' olma yolunda

Bitlis'in Ahlat ilçesinin 'Marka Kent' olması için çalışmalara başlanıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinin 'Marka Kent' olması için çalışmalara başlanıldı.

Ahlat'ın Türkiye ve dünyada tanınırlığını artırmak için çalışmaların başlatıldığı "Marka Kent Ahlat" projesi için toplantı yapıldı. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında "Marka Kent Ahlat" projesi kapsamında yapılabilecekler noktasında bir başlangıç toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda, Kaymakamlık Proje Birim Koordinatörü Necati Aktekin tarafından marka kent konulu bir sunum yapıldı. Sunumda ülkemizden ve dünyadan örnek marka kent projeleri aktarılırken, "Marka Kent Ahlat" projesi için izlenilecek yol haritasının çıkarılması ve stratejilerin belirlenmesi için bir araştırma ekibinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı