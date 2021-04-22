Ahlat'ta "Marka Kent Ahlat" projesi

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Türkiye ve dünyada tanınırlığını artırmak amacıyla hazırlanan "Marka Kent Ahlat Projesi" kapsamında toplantı yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Türkiye ve dünyada tanınırlığını artırmak amacıyla hazırlanan "Marka Kent Ahlat Projesi" kapsamında toplantı yapıldı.

Kaymakam Fikret Dağ başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kaymakamlık Proje Birimi Koordinatörü Necati Aktekin, marka kent konusunda sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye ve dünyadan örnek marka kent projelerinin anlatıldığı toplantıda, izlenilecek yol haritasının ve stratejilerin belirlenmesi için bir araştırma ekibinin oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman