Ahlat Kaymakamlığından Mehmetçik için 101 hatim
Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla 101 hatim okuttu.
Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla 101 hatim okuttu.
Ahlat Kaymakamlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla okutulan 101 hatim, Cuma namazı sonrası bağışlandı. Ahlat Ulu Cami'de Cuma namazı öncesi Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından yapılan duanın ardından okutulan 101 hatim ilçe halkının yoğun katılımıyla bağışlandı. - BİTLİS