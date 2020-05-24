Ahlat Kaymakamlığı çocuklara şeker ve çikolata dağıttı Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şeker toplamaya çıkamayan çocuklara bayram şekeri ve çikolata dağıttı.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şeker toplamaya çıkamayan çocuklara bayram şekeri ve çikolata dağıttı.

Kaymakam Erkan İsa Erat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şeker toplayamaya çıkamayan çocuklara sürpriz yaptı.

"Bu bayram şekerler kaymakam amcadan" diyen Erat, ilçedeki çocuklara şeker ve çikolata ikram etti.

Çocukları evlerinde ziyaret eden kaymakamlık personelleri ile kolluk görevlileri, şeker ve çikolataları vererek bayramlarını kutladı.

Karşılaştıkları sürpriz karşısında mutlu olan çocuklar, şekerlerini evlerine gönderen Erat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA