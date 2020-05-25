Ahlat Kaymakamı Erat, şehit ailelerinin bayramını kutladı Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki şehit ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitlerin aileleriyle bir araya gelen bayramlarını kutlayan Erat, devletin kapılarının şehit ailelerine her zaman açık olduğunu söyledi.

Şehit aileleri de anlamlı ziyaretlerinden dolayı Erat ve beraberindekilere teşekkür etti.

Erat'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Fırat Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: AA