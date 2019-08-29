Ahlat Kaymakamı Erat, göreve başladı

29.08.2019 11:36

Ağrı'nın Tutak ilçesinden Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Kaymakam Erkan İsa Erat, göreve başladı.

Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılanan Erat, ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Ahlat'ın çok güzel bir yer olduğunu belirten Erat, ilçenin en iyi hizmetleri alması için çaba göstereceğini söyledi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ahlat'ın bu değerlerinin korunması ve tanıtılmasına yönelik çalışma yürüteceğini ifade eden Erat, şöyle konuştu:

"Ahlat'ta görev yapacağım için çok mutluyum. Bizden önce kaymakamlarımız tarafından çok güzel hizmetler yapılmış. Bizde Ahlat adına yükselen bu ivmeyi artırarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlçemizde düzenlenen 1071 Ahlat-Malazgirt kutlamalarını da takip ettim. Son derece güzel geçen etkinlikler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla son buldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinliklerde emeği geçen Okçular Vakfına, tüm bakanlıklarımıza, Valimize, Kaymakamlarımıza ve Ahlat Belediye Başkanına teşekkür ederim."

Kaynak: AA