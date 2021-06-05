Ahlat Kaymakamı Dağ, KOSGEB destekli iş yerlerini ziyaret etti

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresince (KOSGEB) sağlanan destekle ilçede yeni açılan iş yerlerini ziyaret etti.