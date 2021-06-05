Ahlat Kaymakamı Dağ, KOSGEB destekli iş yerlerini ziyaret etti
Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresince (KOSGEB) sağlanan destekle ilçede yeni açılan iş yerlerini ziyaret etti.
Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresince (KOSGEB) sağlanan destekle ilçede yeni açılan iş yerlerini ziyaret etti.
Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanarak, KOSGEB ileri girişimcilik programı kapsamında kabul edilen 4 tekstil üretim işletmesi faaliyetine başladı.
Proje kapsamında tekstil işletmelerinde ev tekstili ve çeyiz ürünlerine yönelik üretimler yapılıyor.
Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman