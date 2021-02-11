Ahlat Kaymakamı Dağ, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri ödüllendirdi
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Ahlat Kaymakamı Dağ, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri ödüllendirdi

11.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:20
Ahlat Kaymakamı Dağ, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri ödüllendirdi

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Hafızlık Okulu Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 3 öğrenciyi ödüllendirdi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Hafızlık Okulu Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 3 öğrenciyi ödüllendirdi.

Ahlat Müftülüğü'ne bağlı Amine Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursu'nda eğitim alan 12 kız öğrenciden 3'ü hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı.

Kaymakam Dağ, makamında kabul ettiği öğrencilere başarı dileyerek tablet hediye etti.

Öğrenciler de desteğinden dolayı Dağ'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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