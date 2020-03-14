Ahlat'ın TÜBİTAK başarısı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) bu yıl 51'incisi düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'na, Ahlat ilçesinden katılan 10 projeden 4'ü dereceye girdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) bu yıl 51'incisi düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölge Yarışması'na, Ahlat ilçesinden katılan 10 projeden 4'ü dereceye girdi.

Bu projelerden ikisi bölge 1'inciliği, biri bölge 2'inciliği, biri de bölge 3'üncülüğüne layık görüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlat'ın TÜBİTAK yarışmalarında her geçen yıl daha iyi dereceler aldığını söyledi.

01-05 Haziran'da Diyarbakır'da yapılacak Türkiye finaline Ahlat'tan 2 proje ile katılacaklarını belirten Özden, şunları kaydetti:

"Van'da düzenlenen bölge yarışmasında coğrafya alanında birinci seçilen Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi ve değerler eğitimi alanında birinci olan Ahlat Sadullah Gencer Anadolu Lisesi'nin projeleri, Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Ayrıca yine Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi coğrafya alanında bölge ikinciliği, sosyoloji alanında bölge üçüncülüğü elde etti. Öğrencilerimizin başarısı bizleri de oldukça sevindirdi. Umut ediyoruz ki finalde de güzel bir başarı elde edilecektir. Emeği geçen yönetici, danışman öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA