Ahlat'ın "Sakin Şehir" Üyeliğinin Kabul Edilmesi

Bitlis Valiliği, İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda, Bitlis'in Ahlat ile Muğla'nın Köyceğiz ilçelerinin, "sakin şehir" üyeliğinin kabul edildiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilk olarak 1999'da İtalya'da başlayan "sakin şehir" uygulamasının, Köyceğiz ve Ahlat ile Türkiye'de 17 yerleşime ulaştığı belirtildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın, Ahlat'ın "sakin şehir" üyeliğinin onaylanmasına ilişkin görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ahlat Türk'ün Anadolu'ya oradan Avrupa'ya açıldığı, İslam'ın Batı'ya yayıldığı kapıdır. Ahlat, Sultan Alpaslan'ın karargahı, otağı ve yurdudur. Bilinen en büyük Türk İslam mezarlığını bünyesinde barındıran, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat'ımız 200'ün üzerinde kriteri tamamlayarak sakin şehir onayını aldı. Her geçen gün kültürel mirasıyla daha tanınır hale gelen Ahlat'ımız, bizleri çok gururlandırdı. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. En büyük arzumuz, Ahlat'ın uhdesinde barındırdığı kültürel mirası bütün dünyaya tanıtmaktır."

Kaynak: AA