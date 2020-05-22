Ahlat'ın doğal gaza kavuşturulması için çalışmalara başlandı Bitlis'in Ahlat ilçesine doğal gaz götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesine doğal gaz götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, doğal gaz hat çalışmalarını yapacak yüklenici firmanın Genel Müdürü Serhat Demircan ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban arasında protokol imzalandı.

Başkan Çoban, yaptığı açıklamada, ilçede bu yıl itibariyle doğal gaz faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

İlçenin kısa sürede doğal gaza kavuşacağını ifade eden Çoban, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA