Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi
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Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde yıl sonu sergisi
Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, yıl boyunca açılan kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

HEM'de düzenlenen serginin açılışında Ergezen Ortaokulu'nun mehteran takımını katılımcılara mini konser verdi.

Ardından konuşan HEM Müdürü Namık Kemal Dumanlı, bu yıl açılan 202 kursa 2 bin 828 kişinin katıldığını belirtti.

Kurslarda 562 kişinin sertifika aldığını aktaran Dumanlı, "Destekleme ve yetiştirme kursumuzla 141 öğrencimizi üniversite sınavına hazırladık. 346 açık lise ve 97 açık ortaokul öğrencimiz var. 172 öğrenci diploma alarak açık liseden mezun olmuştur. Açtığımız ve açacağımız kurslarda bize destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Sergimiz hafta sonuna kadar açık kalacak." dedi.

Okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayanlara belgelerinin verilmesinin ardından Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

Programa, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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