Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı

Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 'Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği' isimli spor kulübü açıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 'Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği' isimli spor kulübü açıldı.

Açılış törenine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, bazı kurum amirleri, kulüp yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Ahlat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Kenan Örken, gençliği tehdit eden ve gün geçtikçe büyüyen sessiz bir tehlikenin var olduğuna dikkat çekti. Bu tehlikenin geleceği, geleceğe dair umutları tüketen bir bağımlılık olduğunu ifade eden Örken, "Bugün burada, başta ilçemiz gençliği olmak üzere tüm dünyanın geleceğini tehdit eden bu tehlikeye dikkat çekmek ve bu tehlikeye mücadele etmek için, sporun birleştirici ve eğitici ruhundan destek alarak kurulan kulübümüzün açılışında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu ulvi amaca hizmet eden ve bu amaç için işbirliği yapan, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bağımlılık, günümüzde yaşları çok küçük olan çocukların bile yakalandığı bir hastalıktır. Bağımlılık sadece uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığından ibaret değildir. Günümüzde teknoloji ve bahis bağımlılığı, en az diğerleri kadar yaygındır. Teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bu hastalık küçük çocukları dahi etkilemektedir" dedi.

Bağımlılıklarla mücadele etmek için kurdukları kulüple, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde "Bağımlı Olma Sporcu Ol" projesini de başarıyla yürüttüklerini ifade eden Örken, "6 ila 14 arasında değişen 70 çocuğumuzla birlikte toplamda 150'ye yakın kişiye futbol okulu eğitimi vermekteyiz. 15 ila 20 yaş grubunda ise 24 adet gencimize ileri düzeyde futbol eğitimi vermekte ve A takıma hazırlamaktayız. Çocuklarımıza ve gençlerimize vermiş olduğumuz eğitimler yalnızca futbol dalı ile kısıtlı olmayıp, aynı zamanda yaşama dair bir atölye misali, birçok alanda gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu kapsamda her biri eğitimciler tarafından belirlenen farklı yaş gruplarına uygun 600'ü aşkın kitaptan oluşan kütüphanemizi çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine açmış bulunmaktayız. Ayrıca ileride iyi bir birey olabilmeleri amacıyla, temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere çevre bilinci, ilkyardım eğitimi ve adabı muaşeret konularında eğitici konferanslar düzenlemekteyiz. Yine çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine ışık tutmak maksadıyla kariyer tanıtım günlerimizin planlanması hazırlanmış olup çok yakında etkinliklerimiz başlayacaktır. Bizler sadece futbol takımından ibaret olan bir kulüp değil, temel amacımız hentbol, voleybol, basketbol ve sporun tüm kademelerini Ahlat'ımıza tanıtmak için yola çıktık. Burada bu işlemleri ve bu süreci gösterebilmek için tüm halkımızın desteğine ve gücüne ihtiyacımız vardır. Bu duygularla Ahlat Gençlik Spor Kulübümüzün, Ahlatımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kulüp çalışmaları hakkında bilgiler verildi. - BİTLİS

Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı
Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı
Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı
Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı
Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı
Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Hande Erçel Bülent Ersoy Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ahlat Gençlik Spor Kulübü Derneği açıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 13:09:12. #1.15#

title