Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeker, güven tazeledi - Haberler
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Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeker, güven tazeledi

Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şeker, güven tazeledi
AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığına Mesut Şeker seçilerek güven tazeledi.

Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığına Mesut Şeker seçilerek güven tazeledi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Şeker 419, diğer aday Nesim Şeker 28 oy aldı.

Yeniden başkan seçilen Şeker, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destek sunan herkese teşekkür etti.

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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