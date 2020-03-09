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Bitlis, Ahlat, Güncel

Ahlat, doğalgaza kavuşuyor

Bitlis'in Ahlat ilçesine doğalgaz hat çalışmalarının nisan ayı itibariyle başlanacağı bildirildi.

09.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:09
Ahlat, doğalgaza kavuşuyor

Bitlis'in Ahlat ilçesine doğalgaz hat çalışmalarının nisan ayı itibariyle başlanacağı bildirildi.


Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan ve Genel Müdür Yardımcısı Olgaç Karademir, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, doğalgaz hat çalışmalarının nisan ayında başlanacağını söyledi. Başkan Çoban, "Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan ve Genel Müdür Yardımcısı Olgaç Karademir ile Ahlat'taki doğalgaz çalışmalarını görüştük. İnşallah merkez hatlara nisan ayında başlıyoruz. İstasyon yer teslimleri gerçekleşti, haziran gibi ilçemizde abonelere hayırlısıyla gaz verilmeye başlanacak. İlçemizi önemli bir hizmetle daha buluşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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