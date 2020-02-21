Ahlat Devlet Hastanesine cildiye uzmanı atandı
Ahlat ilçesine atanan Cildiye Uzmanı Dr. Yusuf Şebel görevine başladı.
Ahlat ilçesine atanan Cildiye Uzmanı Dr. Yusuf Şebel görevine başladı.
Uludağ ve Harran Üniversitesinden sonra Ahlat Devlet Hastanesinde görevini sürdürecek olan Şebel, poliklinikte hasta kabul etmeye başladı.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şebel, vatandaşlara elinden geldiğince fayda sağlayacağını söyledi.
Başhekim Dr. Feridun İbrahim de Dr. Şebel'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.