Ahlat Devlet Hastanesine cildiye uzmanı atandı
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Ahlat Devlet Hastanesine cildiye uzmanı atandı

Ahlat ilçesine atanan Cildiye Uzmanı Dr. Yusuf Şebel görevine başladı.

21.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:10
Ahlat Devlet Hastanesine cildiye uzmanı atandı

ilçesine atanan Cildiye Uzmanı Dr. Yusuf Şebel görevine başladı.


Uludağ ve Üniversitesinden sonra Ahlat Devlet Hastanesinde görevini sürdürecek olan Şebel, poliklinikte hasta kabul etmeye başladı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şebel, vatandaşlara elinden geldiğince fayda sağlayacağını söyledi.

Başhekim Dr. Feridun İbrahim de Dr. Şebel'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA
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