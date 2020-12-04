Son dakika haberleri! Ahlat Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
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Son dakika haberleri! Ahlat Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

04.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:52
Son dakika haberleri! Ahlat Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Son dakika habere göre Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Bitlis'in Ahlat Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Ahlat Devlet Hastanesi, her yıl olduğu gibi olası yangına müdahaleye karşı personelin eğitimini test etmek amacıyla Ahlat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile ortak bir yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat öncesi personele; hastanede olası bir yangında yapılması gerekenler, yangının çıkış nedenleri, alınması gereken önlemler, alevlere müdahale yöntemleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve hastaların nasıl tahliye edileceği anlatıldı. Bina içinde ve dışında senaryo gereği yangının çıkmasıyla birlikte yangın butonuna basılarak alarm verildi.

Çıkış kapılarından tahliye edilen hastalar ve personel güvenli alana ulaştırıldı. Yangın sonrası binada mahsur kalan hastalar da itfaiye ekiplerince tahliye edilerek sağlık personellerince ambulanslara konulup başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun İbrahim, olası yangın durumlarına hazırlıklı olunması için tatbikat yaptıklarını belirtti. Dr. İbrahim, "Her yıl rutin olarak yaptığımız yangın tatbikatını bu yıl da Ahlat Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle yaptık. Hastanemiz bünyesinde kurulan yangına müdahale ekibinin olası bir yangına karşı hazırlıklı olup olmadığını test ettik. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatta görev yapan hastane personeline ve itfaiye desteğinden dolayı Ahlat Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Son dakika haberleri! Ahlat Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son dakika haberleri! Ahlat Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
Son dakika haberleri! Ahlat Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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