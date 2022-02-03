Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uğurtan Ergün atandı - Haberler
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Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uğurtan Ergün atandı

AA, Serdar Adıyaman - Güncel
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Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uğurtan Ergün atandı

Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliğine Op. Dr. Uğurtan Ergün atandı.

AHLAT, BİTLİS (AA) - Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimliğine Op. Dr. Uğurtan Ergün atandı.

Ahlat Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 aydır Kulak Burun Boğaz (KBB) doktoru olarak göreve başlayan Ergün, hastanenin başhekimliğine getirildi.

Ergün, gazetecilere, göreve atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hastanede çok güzel çalışmalara imza atacaklarını, C sınıfında bulunan hastaneyi B sınıfına yükseltmek için gerekli üniteleri oluşturacaklarını aktaran Ergün, "Eksik branş doktorlarımız için gerekli girişimlerde bulunduk. Yakında çeşitli branşlarda doktorlarımız da göreve başlayacak. Bir sürededir Ahlat'ta görev yapıyordum. Bu nedenle ilçe halkını ve burayı çok sevdim. Hastanemizle ilgili güzel projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek ve ilçe halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımız sürecek."

AA / Serdar Adıyaman - Güncel

Devlet Hastanesi, Ahlat, Kbb, Güncel, Haber

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