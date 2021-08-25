Ahlat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferinin 950'nci yıldönümü nedeniyle Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferinin 950'nci yıldönümü nedeniyle Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Muş'tan helikopterle Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindekilerle birlikte Malazgirt Zaferi'nin kutlandığı Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi unvanına sahip Çarho Millet Bahçesi'ne gelerek buranın açılışını yapacak. Erdoğan, açılıştan sonra binlerce vatandaşa hitap edecek. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı