Ahlat beyaza büründü

Karla kaplı ağaçlar

Aracını temizleyen vatandaşlar

Şehir Merkezi

Ümit Akkaya ile röportaj

Selçuklu Mezarlığı BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla birlikte ilçe güzel görüntüler oluşurken, soğuk hava ise hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri etkisi altına alırken, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ise güzel görüntüler oluşturdu.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

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Vatandaşlardan Ümit Akkaya, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, zorluğunun yanı sıra kar yağışıyla birlikte güzel görüntülerinde oluştuğunu söyledi.