Ahlat beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahlat beyaza büründü

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel

Karla kaplı ağaçlar Aracını temizleyen vatandaşlar Şehir Merkezi Ümit Akkaya ile röportaj Selçuklu Mezarlığı BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Karla kaplı ağaçlar

Aracını temizleyen vatandaşlar

Şehir Merkezi

Ümit Akkaya ile röportaj

Selçuklu Mezarlığı BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla birlikte ilçe güzel görüntüler oluşurken, soğuk hava ise hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri etkisi altına alırken, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda ise güzel görüntüler oluşturdu.

Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

???????

Vatandaşlardan Ümit Akkaya, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, zorluğunun yanı sıra kar yağışıyla birlikte güzel görüntülerinde oluştuğunu söyledi.

Ahlat beyaza büründü

Ahlat beyaza büründü

Ahlat beyaza büründü

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! Gece yarısı astılar

 Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

 Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title