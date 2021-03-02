Ahlat beyaza büründü
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Ahlat beyaza büründü

02.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:35

Karla kaplanan araçlardan görüntü Karla kaplı ağaçlar Dam Süpüren vatandaş BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Karla kaplanan araçlardan görüntü

Karla kaplı ağaçlar

Dam Süpüren vatandaş

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Ahlat'ta dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kenti etkisini altına altı.

Mart karı kenti beyaza bürürken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.

İlçede kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili oluyor.

Ahlat beyaza büründü
Ahlat beyaza büründü
Ahlat beyaza büründü
Ahlat beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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