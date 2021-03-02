Ahlat beyaza büründü

Basit bir kaza faciayla noktalandı! Kadın sürücü oracıkta can verdi

Acun'un defalarca kez uyardığı Survivor yarışmacısının sabıkalı olduğu ortaya çıktı

İçişleri'nden normalleşme genelgesi! Kaldırılan kısıtlamalarla ilgili detaylar netleşti

Pervin Buldan'ın risk haritasına yaptığı esprili yorum, sosyal medyada gündem oldu

Karla kaplanan araçlardan görüntü

Karla kaplı ağaçlar

Dam Süpüren vatandaş

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Ahlat'ta dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kenti etkisini altına altı.

Mart karı kenti beyaza bürürken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.

İlçede kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman