Ahlat beyaza büründü
02.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:35
Karla kaplanan araçlardan görüntü Karla kaplı ağaçlar Dam Süpüren vatandaş BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Karla kaplanan araçlardan görüntü
Karla kaplı ağaçlar
Dam Süpüren vatandaş
BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Ahlat'ta dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kenti etkisini altına altı.
Mart karı kenti beyaza bürürken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının daha fazla olduğu öğrenildi.
İlçede kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili oluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman